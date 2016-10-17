Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bostankent-Alagün karayolunda icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, arama noktasına yaklaşan ve durmayarak kaçan bir aracın jandarma ekipleri tarafından takip edildiği belirtildi. Kaçan araçtan ateş açılması üzerine çatışma çıktığı ifade edilen açıklamada, "Çıkan çatışmada bir BTÖ mensubu ölü, BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık eden 2 kişiden Aligedik Köyü Muhtarı yaralı, aracı kullanan şahıs ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca kaçan bir BTÖ mensubunu da arama faaliyeti devam etmektedir" denildi.

Çatışmanın ardından olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 6 adet M-16 şarjörü, 180 adet M-16 fişeği, bir adet el bombası, bir tabanca şarjörü, 15 adet 9 mm tabanca fişeği, bir adet araç telsizi, bir adet telsiz kod tablosu, bir adet M-16 piyade tüfeği dürbünü, 2 adet el dürbünü, 2 adet sırt çantası, bir adet uyku tulumu, 2 adet şemsiye, 2 adet panço, 2 adet şal, 2 adet fotoğraf makinesi, 2 adet ses kayıt cihazı, bir adet radyo ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Nejdet Armağan