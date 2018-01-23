Mustafa Cengiz: 'Aşırı sevinç ve aşırı üzüntülere karşıyım'

Başkan seçildikten sonra takımı ilk maçında Kayseri deplasmanında yalnız bırakmayan Mustafa Cengiz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Maçtan sonra sıcağı sıcağına demeç vermemeyi düşünüyoruz. Yenildiğinizde yanlış şeyler söyleyebilirsiniz. Aşırı sevinç ve aşırı üzüntülere karşıyım. Nezaketen takımı desteklemek için geldim. Çarşamba ya da perşembe günü daha geniş açıklamalarım olacak. Camia için, Türk sporu, Türk futbolu için ve en önemlisi Galatasaray için en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Turan Bulut - Ali Göç