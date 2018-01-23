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Mustafa Cengiz: 'Aşırı sevinç ve aşırı üzüntülere karşıyım'

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da 3 puan sevinci yaşanırken, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz maç sonu yaptığı açıklamada, "Aşırı sevinç ve aşırı üzüntülere karşıyım" dedi.

Mustafa Cengiz: Aşırı sevinç ve aşırı üzüntülere karşıyım

23 Ocak 2018 00:28
Mustafa Cengiz: 'Aşırı sevinç ve aşırı üzüntülere karşıyım' - Tıkla İzle

Başkan seçildikten sonra takımı ilk maçında Kayseri deplasmanında yalnız bırakmayan Mustafa Cengiz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Maçtan sonra sıcağı sıcağına demeç vermemeyi düşünüyoruz. Yenildiğinizde yanlış şeyler söyleyebilirsiniz. Aşırı sevinç ve aşırı üzüntülere karşıyım. Nezaketen takımı desteklemek için geldim. Çarşamba ya da perşembe günü daha geniş açıklamalarım olacak. Camia için, Türk sporu, Türk futbolu için ve en önemlisi Galatasaray için en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı. 

Turan Bulut - Ali Göç

 

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