Mustafa Cengiz: 'Bu emaneti, canımızdan ve malımızdan daha iyi koruyacağız'

Cengiz ilk sözlerinde, “Bize verdiğiniz bu emaneti canımız ve malımızdan daha iyi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda aldığı oylar sonucunda Galatasaray Başkanlığı görevine devam eden Mustafa Cengiz, sandıkların açılmasının ardından kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Divan kuruluna teşekkür ederek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, “Değerli arkadaşlar, 4 ay önce bir kıyam, bir ayağa kalkış gerçekleştirdik. Bunu biz yönetim olarak yapmadık, bunu sizlerle, genel kurulla, taraftarla, bütün camiayla birlikte yaptık, ne mutlu bize. Bugün Galatasaray tarihinde 20 Ocak’ta yaşanan sosyolojik depremin yansımasını gördük, bugün tarihi bir ana tanıklık ettik. Birçok mottolar kırıldı, klişeler paramparça oldu, ezberler bozuldu. Seçimi izlerken aklıma gelen, ilk kırılan klişe, ‘İlla ki liseli başkan bulunur, liseliler ona oy verir.’ Yok öyle bir şey, bu kanıtlandı. Liseli, lisesiz, herkes kendi özgür iradesiyle kendisi için en iyi olanı düşündüğüne oy verdi. Bize oy vermeyen, diğer değerli adaylara oy veren herkesin oyu, bizim için de çok değerlidir. Zorunlu olarak belli renkli kravatlar taktık ama 10 bin aday da olsa biz Galatasarayız ve sarı kırmızıyız. Kendimize göre tepki oylarının tercih oylarına döndüğünü, Galatasaray Genel Kurulu’nun bunu özgür iradesiyle nasıl değerlendirdiğini, bağımsızca, hiçbir maddi ve manevi baskının altında kalmadan, gösterdi. Siz bugün buna somut olarak tanıklık ettiniz. Ben gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Oy bölmenin olmadığını da gördük. Genel kurulun kendi içinde ne kadar mantıklı ve tutarlı olduğunu gördük. Bu oy verme umarım önümüzdeki 3 yıl içinde tezahür eder ve yarın inşallah biz, sizleri utandırmayız” diye konuştu.

“Canımız ve malımızdan daha değerli sayarak koruyacağız”

Oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür eden Cengiz, “Bize oy vermeyenlerin, ‘Bakın iyi ki vermedik’ demesine neden olmadan, oy verenlerin de başını öne eğdirmeden, kuruşun peşinde, sonsuz başarının peşinde koşacağıma söz veriyorum. Bizi bir arada tutan güçlü olmaktır. Bunun kelimelerle olmadığını gördük. Liseli, lisesiz ayrımını artık kaldıralım. Burada nasıl bir güç olduğumuzu gösterdik. Türkiye'nin en büyük şampiyonluğunu aldık ama seçim nedeniyle camiamız bunu tam olarak kutlayamadı. Artık davullar çalsın ve kutlayalım. Bize teslim ettiğiniz bu emaneti, görevde kaldığımız süre içinde, kendi canımızdan, kendi malımızdan daha değerli sayarak koruyacağımıza söz veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

