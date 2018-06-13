Mustafa Cengiz: 'UEFA bu akşam kararını açıklayacak'

Galatasaray Spor Kulübü’nün Haziran Ayı Olağan Divan toplantısında Başkan Mustafa Cengiz, divan üyelerine açıklamalarda bulundu. Florya'da oldukları için özel bir gün olduğunu belirten Cengiz, “Şampiyon olduğumuz için buradayız. Bizim bayraklarımızın hiç küflü değil. Hep asılıp, çıkarılınca yıprandı. Diğerlerine dokunma yapıyorum. İnşallah biz 5., rakiplerimiz de 3. ve 4. yıldızlara ulaşır. İltifatlar yönetimimizin yükü çok ağır. Bize teveccüh arttıkça bu bizi şımartmıyor. Asla güç zehirlenmesine yol açmıyor. Biz bütün gayretimizle çalışıyoruz. Kutlamalar çok güzel oldu, 1.5 milyon TL gelir ettik” diye konuştu.

“Otelde 4 milyon Dolar civarında gelir tahmin ediyoruz”

Mecidiyeköy’deki otel arazisi hakkında konuşan Mustafa Cengiz, “İki yılda bitmesi gerek otel 4. yılına girdi. Kaba inşaatı bitti. Çok düşük teklifler geliyor. Teknokent için de bunu değerlendireceğiz. Sıkı çalışmalarımız devam ediyor. Otelde 4 milyon Dolar civarında gelir tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Adanın kalan 2 parselinin üst kullanım hakkının aldık”

Galatasaray Adası’nın son durumunu da açıklayan Mustafa Cengiz, “Ada çok önemli. Kimse endişe etmesin. Kendi 3 parselimiz var. Diğer iki parsel işletmeci tarafından Milli Emlak’a başvurulmuş. Kullanım hakkına sahip olduğunu göstermiş. Biz 3-4 ay içinde aksiyon aldık. Kullanım hakkını biz ödüyoruz. Size müjde 2 parselin üst kullanım hakkının bizde olduğu bu ay içerisinde kesinleşti. İşletmecilerle olan davalarda öncelik bu davalar değil. Biz bu arada çözüm bulabilir miyiz diye çalışıyoruz. Biz kimseye Galatasaray’ın haklarını satmayız. İşletmeciye ağır tazminatlı iki ayrı dava açacağız” ifadelerini kullandı.

“Riva’yı alan firmanın gelirinin artması bizim de artmasına neden olacak”

Emlak Konut ile Riva arazisi için yüzde 80’e yüzde 20’lik bir anlaşmaları olduğunu hatırlatan Cengiz, “508’i 340 milyon TL olarak kırdırdık. 760 milyon TL’lik gelirimiz. Bundan kalan 508’i çıkarınca 200 küsurluk gelir minimum. Riva’nın müteahhitleri hasta Galatasaraylı. Burayı 845 projeyi büyüttüler 1500 sınırına dayandı. Villa sayısını arttırdılar. Çevre Bakanlığı’ndan alınan izinler uzadı. Oraya çok ciddi yatırımlar yaptılar. Temmuz’da bitirecekler. Satış ofislerini kuruyorlar. Sonbahar, yaz sonuna kadar da start verecekler. Kendilerine destek olacağız. Oranın gelirinin artması bizim de artmasına neden olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Florya için genel kurulda 200 milyon Dolarlık bir gelir tahmin ediliyordu”

Florya’daki tesisler için üyelerden çok ciddi tepkiler olduğunu ifade eden Cengiz, “Genel kurulda 200 milyon Dolarlık bir gelir tahmin ediliyordu. Bugün doların da yükselmesiyle 50 milyon Dolar, 238 milyon TL’lik bir gelir var. Bu artabilir mi artabilir” dedi.

“İnşallah 3 yılın sonunda borçlar sıfırlanacak”

“25 Ocak ile bugün arasına baktığımızda 360 milyon gelir, 357 milyon gider var. 3 milyon kardayım. Geçmişi silemiyoruz” diyen Mustafa Cengiz, “O geçmişte hata varsa bizim de hatamız var. O hatalarda biz de varız. Bundan sonra inşallah 3 yılın sonunda borçlar sıfırlanacak. İnşallah Florya değerlenir ve borçlarımızın azalmasında katkıda bulunur” açıklamasını yaptı.

“UEFA bu akşam kararını açıklayacak”

UEFA konusu hakkında detaya giremeyeceğini söyleyen Cengiz, “Altından kalkabileceğimiz bilgiler göreceksiniz. 1 hafta uzadı. Bunun sebebi biz değiliz. Bir hafta önce verdik, imzaladık. UEFA, dönecekti dönemedi. Bunun sebebi yabancı takımlar. Bu akşam inşallah açıklanacak. Saat 17.00’den sonra açıklayacak” dedi.