Mustafa Cengiz: 'UEFA kararını her an açıklayabilir'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, özel bir üniversitede Bekir Okan spor özel ödülüne layık görüldü. Ödül törenine katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA’nın finansal fair-play ile ilgili ceza uygulaması hakkında konuşan Cengiz, "Biz, olası yaptırımların en hafifinin olmasını diliyoruz. Çünkü biz UEFA'ya çok sağlıklı ve gerçekçi bir öneride bulunduk. Asla hayallerle, doğru olmayan şeylerle değil, reel rakamlar ve gerçeklerle gittik. Yönetime geldiğimiz 2 aydan bu yana, Galatasaray Sportif A.Ş. Borsa İstanbul'da kazandıran tek spor şirketi ve en yüksek değere sahip spor şirketi konumunda mağazalarımız en yüksek seviyeye ulaştı, karlılığı da artırma hedefimiz var. Statta son yılların seyirci rekoru kırıldı. Rekabet arttıkça futbolun futbolun zevki ve temaşası artar. Biz bunu diliyoruz. İnşallah UEFA da bunu görür. Türkiye'deki bu ivmeyi görür. Sadece Galatasaray için değil, Türk halkının futbola olan düşkünlüğünü görür ve inşallah en doğru şekilde Türk futbolu layık olduğu en tepelere doğru gider" şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe haklı olabilir”

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması yönündeki çalışmalarının hatırlatılması üzerine, "Fenerbahçe kendi açısından haklı olabilir. Biz o konuya girmek istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

“O tarihlerde Galatasaray’ın da şampiyonlukları var”

Cengiz, şampiyonluklarda ulusal lig döneminin dikkati alındığını hatırlatarak, "O tarihlerde Galatasaray'ın da şampiyonlukları var. Bildiğim kadarıyla o dönem, İstanbul, Ankara ve İzmir üçgenine ulaşabildi. Yani bir Adana, Mersin, Trabzon yoktu. Doğuyu saymıyorum bile. O bölgeleri kapsamadı. Yani sadece parçayı temsil eden bir birincilik, tümü nasıl temsil eder. Bunun yanıtı gerek. Yoksa hiçbir şampiyonluğu ve kupayı küçük görmem. Hepsi insan emeğidir, camiaların emeğidir" diye konuştu.

“Hak eden Galatasaray olsun”

Süper Lig’de şampiyonluk için kalan 7 haftayı değerlendiren Mustafa Cengiz, “Zorlu viraj, son 7 hafta: Şampiyonluk yarışında, 4 takımın aynı anda aynı kulvarda mücadele etmesi, yıllardır bizim dilediğimiz bir şey. Yeter ki bu mücadele hak, eşitlik içinde olsun ve hak eden kazansın. Hep söylüyorum, hak eden de Galatasaray olsun” değerlendirmesini yaptı.

Tören sırasındaki açıklamasında verdiği mesajla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cengiz, “Hepimiz farklı takımları tutuyoruz ve öğrencilere de o doğrultuda mesajlar vermeyi tercih ettim. Birbirlerine saygılı olmalarını, ironi yapıp, takılabileceklerini, bu anlamda bir yarış olmasını diledik. Bazen biz bir ironi yapmaya kalkınca da, bir maç sonrası galibiyetimizi unutup, bunun herhangi bir takım ya da camia için kasıt taşımadığını bütün gün anlatmakla geçirdik. Neyi kastettiğimi anladınız. Kendi yaptığımız soruşturmada da hiç öyle bir şey olmadığını gördük” diye konuştu.

"Şenol Güneş sevdiğim bir teknik direktör"

Mustafa Cengiz, törende yılın teknik adamı ödülünü alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında da konuşarak, “Benim çok eskiden tanıdığım, sevdiğim bir teknik direktör. Türkiye'de değeri olan biri. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, birkaç kişi daha belirli sayıda çıkarabildik. Maalesef bu topraklardan çok fazla teknik direktör çıkmadı. Sınırlı sayıda var ve onları da korumamız gerektiğine inanıyorum. Hepsi ayrı değerler, Türk sporunun değerleri” açıklamasını yaptı.

Bora Akyol

