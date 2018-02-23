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Mustafa Cengiz: 'UEFA'nın Galatasaray'a şans vereceğini umuyorum'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak toplantıya hazırlandıklarını belirterek, "UEFA’nın büyüyen ve gelişen Galatasaray ve Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum" dedi.

Mustafa Cengiz: UEFAnın Galatasaraya şans vereceğini umuyorum

23 Şubat 2018 16:49

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde fiziki düzenleme yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette ayrıca Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye ESKİ Grup Başkan Vekili Kemal Akar yer aldı. Burada açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Öncelikle Florya tesislerimize fiziki düzenlemelerinde çok katkı sunan Bakırköy Belediye Başkanımız Dr. Bülent Kerimoğlu’na çok teşekkür ederiz. Bu ilçede tesisleri bulunan bir kulüp olarak biz de ‘Bakırköy için neler yapabiliriz’i Başkan Kerimoğlu ile paylaştık. Bakırköy ve Florya’ya daha fazla güzellik katmak için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ve kendilerinin görüşlerini aldık" diye konuştu.

"UEFA’nın da büyüyen Galatasaray'a şansı vereceğine inanıyorum"
Gündem ile ilgili de konuşan Cengiz, UEFA ile 9 Mart'ta yapılacak görüşmenin önemine değinerek, "UEFA ile yapacağımız Finansal Fair Play görüşmesi öncesi kulüp olarak gerekli hazırlığımızı yaptık. UEFA’nın da büyüyen ve gelişen Galatasaray ve Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
Süper Lig'de fikstürün lehlerine olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, "Biz şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Tabii hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun" ifadelerini kullandı.
Bülent Kerimoğlu ise Türk sporuna destek vermeye her zaman devam edeceklerini açıkladı. 

Etiketler: galatasaray, Mustafa Cengiz, uefa

 

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