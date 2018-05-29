Diğer
Kategoriler

Mustafa Cengiz yönetimi mazbatasını aldı

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz ve yönetimi, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen törenle birlikte mazbatalarını aldı.

Mustafa Cengiz yönetimi mazbatasını aldı

29 Mayıs 2018 16:25
Mustafa Cengiz yönetimi mazbatasını aldı - Tıkla İzle

Olağan Seçimli Genel Kurul'da Divan Başkanlığı yapan Metin Aslan, mazbata töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da her kulübe örnek olacak bir demokratik seçimin yapıldığı aktaran Aslan, Mustafa Cengiz ve yönetimdeki isimlere başarılar diledi. Başkan Mustafa Cengiz'in ardından yöneticiler de teker teker gelerek mazbatalarını teslim aldılar. Mazbataların tamamlanmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.  

Etiketler: Mustafa Cengiz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç