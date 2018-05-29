Mustafa Cengiz yönetimi mazbatasını aldı

Olağan Seçimli Genel Kurul'da Divan Başkanlığı yapan Metin Aslan, mazbata töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da her kulübe örnek olacak bir demokratik seçimin yapıldığı aktaran Aslan, Mustafa Cengiz ve yönetimdeki isimlere başarılar diledi. Başkan Mustafa Cengiz'in ardından yöneticiler de teker teker gelerek mazbatalarını teslim aldılar. Mazbataların tamamlanmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.