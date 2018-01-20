Mustafa Cengiz’in listesi

Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda sarı-kırmızılıların 37. başkanı seçilen Mustafa Cengiz’in listesindeki kişiler ve görevleri şöyle:
Başkan: Mustafa Cengiz
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur
Denetim Kurulu Asıl Üyeler: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay
Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz
Sicil Kurulu Asıl Üyeler: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış
Sicil Kurul Yedek Üyeler: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy
Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay,Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın
Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül
Oğuzhan Ort