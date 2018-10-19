Mustafa Denizli: 'İyi başlangıcımızı Akhisarspor maçıyla devam ettirmek istiyoruz'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Akhisarspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Denizli, Göztepe karşısında iyi bir başlangıca imza attıklarını vurgulayarak, “Lige verilen milli maç arası bizim çalışmalarımızı gün olarak etkilemedi ama kadro olarak etkiledi. 6 futbolcumuz milli takımdaydı ve bugün tam kadro çalıma fırsatı bulduk. Bugün arkadaşlarımız çok uzun yolculuklardan geldiği için farklı programlar uyguladık. Akhisarspor maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Göztepe maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. İç saha olarak devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Hedefimizi biliyoruz"

Milli takım kamplarında bulunan 6 oyuncusunun sakatlıksız bir şekilde geri döndükleri için mutlu olduğunu söyleyen Denizli, “Akhisarspor oynadığı futbolun puan olarak karşılığını alamayan takımlardan. Değişken sonuçlar aldı. Biz her maça nasıl hazırlanıyorsak Akhisarspor maçına da öyle hazırlanıyoruz. Taraftarlarımız da gündüz maçında takımını yalnız bırakmayacaktır. Hafta içi idmana çıkan ve milli takımlardan dönen futbolcularımda herhangi birinin bir sorunu olmadığı için mutluyum. Kasımpaşa olarak bu yıl koyduğumuz hedefin ne olduğunu biliyoruz. Bunu gerçekleştirecek durumun da sahada alınacak sonuçlar ve oynanacak futbolla ilgili olacağını biliyoruz. Ümit ediyorum ki tüm taraftarlarımız bu hafta oynadığımız futboldan memnun kalınır” açıklamasını yaptı.