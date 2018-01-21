Mustafa Koç kabri başında anıldı

2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü iş adamı Mustafa Koç, ölümünün 2’nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Dedesi Vehbi Koç’un yanında yer alan kabri başında düzenlenen anma törenine, eşi Caroline Giraud Koç, kızları Esra ve Aylin Koç, annesi Çiğdem Meserretçioğlu (Simavi), kardeşleri; Ömer ve Ali Koç, Ali Koç’un çocukları; Kerim Rahmi Koç ve Leyla Koç, Mustafa Koç’un halası Semahat Arsel, eniştesi İnan Kıraç, iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Özel Harekat polisinin mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı törene katılanlar, X-Ray cihazından geçerek tören alanına alındı. Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan anma töreni, yapılan duanın ardından son buldu.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü iş adamı, 2003-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Emrah Kuş