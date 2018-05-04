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Mustafa Şentop ve Mustafa Kalaycı YSK'ya geldi

AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, iki parti arasında oluşturulan ittifak protokolunu teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi.

Mustafa Şentop ve Mustafa Kalaycı YSKya geldi

04 Mayıs 2018 15:30

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