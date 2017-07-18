Mustafa Yıldızdoğan’dan Nevşehir’de konser

Diriliş Meydanı’nda sevilen türkülerini seslendiren Mustafa Yıldızdoğan, Ölürüm Türkiyem, Şehitler Ölmez gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 15 Temmuz şehitleri için yazdığı Gittiler isimli şarkısını konsere katılan binlerce kişi ile birlikte söyledi. Yıldızdoğan, “Nevşehir’de olmak, sizlerle olmak bize onur verir, gurur verir. En güzel onur ve gurur ay yıldızlı bayrağın altında, minare seslerinin altında farklı düşünsek de, farklı baksak da aynı bayrağın altında ölürüm Türkiye’m diyebilmek en güzel şeref ve ödüldür. Bir yıl önce yine aynı sahnede yine aynı sizlerle beraberdik. 15 Temmuz 2016 o hain darbe girişiminin ardından gelmiştik. O zaman söylediklerimiz ile şimdi söylediklerimizin arasında hiçbir fark yok. 250 şehidimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyoruz. Mekânları cennet, ruhları şad olsun” diye konuştu.

Yıldızdoğan, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından Yıldızdoğan’a yöreye özgü çanak hediye edildi.

Coşkun Sağlamdin