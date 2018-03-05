Müşterilerine yakın olmak için Hollanda'ya fabrika açtı

Endüstriyel ürünlerden, boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üreten Sarten Ambalaj, yurtdışındaki üçüncü toplamda ise 18’inci fabrikasını Hollanda’da açtı. Ürettiği ürünlerin yüzde 27’sini ihraç eden ambalaj devinin hedefi 1 milyar dolarlık ambalaj şirketi olmak.

Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Hollanda fabrikasının şirketin yurtdışındaki 3’üncü toplamdaki 18’inci üretim yeri olduğunu söyledi. Sarıbekir, Sarten Packaging NetherlandsB.V bünyesinde Roosendaal’de kurulu Aerosol Kutu Fabrikası’nın konum olarak Avrupa’nın en büyük limanları arasında yer alan Antwerp ve Rotterdam arasında bulunduğunu kaydetti.

Yaklaşık 5 milyon Euro yatırımla kurulan Hollanda fabrikasının sadece kozmetik ambalaj üretimi için yapıldığı bilgisini veren Sarıbekir şöyle konuştu: “Hammadde Türkiye’den gidiyor, orada montaj yapılıyor. Bu fabrika dünyanın önde gelen ve büyük müşterilerimizden birinin ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Önceden Hollanda’daki müşterimize 800 tır ile kutu yolluyorduk. Bu da nakliyatın masrafını arttırıyordu. Biz de İstanbul'dan üretip göndermektense bu fabrikayı kurmaya karar verdik. Şimdi ise sadece 80 tır ile yollayacağız. Avrupa’daki müşterilerimize çok daha hızlı çözüm sunacağız. Bununla rekabet avantajı elde edeceğiz. Önce 80 milyon kutu için tek bir hatla üretime başladık. Eylül ayında Hollanda fabrikamızda ikinci üretim hattımız da devreye girmiş olacak. 2020 yılında bu fabrikamız için 30 milyon Euro ciro hedefliyoruz. Müşterilerimize yakın olmak bize çok büyük fayda sağlıyor. Hollanda’da bu seneki hedefimiz 50 milyon kutu satışı gerçekleştirmek. Önümüzdeki sene ise 100 milyon kutu satışı gerçekleştirmek istiyoruz”.

İlk hedef Avrupa liderliği

Geçen sene Türkiye’de 320 milyon dolar ciro gerçekleştirdiklerini anlatan Zeki Sarıbekir, “80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’da lider ambalaj şirketi olmayı hedefliyoruz. Gebze’deki fabrikamızdan Rusya’ya teneke yolluyoruz. Karacabey’de gıda kutuları üretiyoruz. Adana’daki fabrikamızda 2 hat daha yapmayı düşünüyoruz. Yıllık ortalama yüzde 10 büyüyoruz. 2018’de yurt dışıyla beraber 400 milyon dolar ciro hedefimiz var” diye konuştu.

Yurt dışında fabrika açmaya devam

Sarten’in 1972 yılında Çorlu’da kurulan bir aile şirketinden bugün Türkiye ve Ortadoğu’daki en büyük metal ambalaj üreticisi konumuna geldiği bilgisini veren Sarıbekir, “Avrupa’da ilk 3, dünyada ise ilk 10’da yer alıyoruz. 2015’de Mitsui ile yüzde 15’lik ortaklık kurduk. Yabancı bir şirketin kurumsallaşmış yapısı bize fayda sağlıyor. Fas’a açılmamıza Mitsui katkı sağladı. 2014 yılında Turquality kategorisine girdik. Ambalajları Sarten markasıyla iletiyoruz. 1992’de müşterilerimizin talepleriyle plastik ambalaj üretmeye başladık. 2002 yılında ilk yurt dışı fabrikamızı Bulgaristan’da açtık. Rusya pazarına dönük çalışmalarımız devam ediyor. Rusya’da kapak da üretmeye başladık. 3 milyon dolarlık yeni bir yatırım düşünüyoruz. Bununla birlikte 2009’dan beri Rusya’ya yaptığımız yatırımlar 10 milyon doları geçmiş olacak” diye konuştu.

Üretimlerinin yüzde 27’sini ihraç ettiklerini kaydeden Sarıbekir, “2017’de 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 ihracat hedefimiz ise 100 milyon dolar. Hedefimiz yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız yatırımlarla 1 milyar dolarlık ambalaj şirketi olmak. Dünyadaki ambalaj tüketimi artıkça bizim de hedeflerimizin gerçekleşme ihtimali her geçen gün yükseliyor. 3 ülkede daha fabrika kurma hedefimiz var. 10 yıl içinde global bazda toplam üretimden satışlarda 750 milyon dolar, ihracatta 250 milyon dolar hedefimiz var” dedi.

Evinizin her yerinde biz varız

Ürün gamlarının yüzde 82’sinin metal ağırlıklı olduğunu ifade eden Zeki Sarıbekir, üretimlerinin yüzde 55’inin gıda yüzde 24’ünün kozmetik ve yüzde 21’nin endüstriyel ağırlıklı olduğunu belirtti. Sarıbekir, “Gıda alanında salça, konserve, yemeklik yağ, et ve süt ürünleri, ketçap ve mayonez, kozmetik ürünlerinde aerosol kutuları, temizlik kutuları, ilaç ve kişisel bakım ürünleri, endüstriyel alanında ise madeni yağ, boya ve zirai mücadele ürünleri için ürettiğimiz kutular ile evinizin her yerinde varız” diye konuştu.

Genç üniversite mezunlarına 1 ay süreyle eğitim verdiklerini açıklayan Zeki Sarıbekir, “2008 yılında kurduğumuz Sarten Akademi’de gençlere eğitim veriyoruz ve onları yönetici programına alıyoruz. Şu zamana kadar 140 kişi akademide yetişti” dedi.

Mehmet Ömer Kılıç

