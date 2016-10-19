Peşmerge ve Irak Ordusu’nun yürüttüğü Musul Operasyonu 3. gününde devam ederken, Musul kent merkezindeki DAEŞ hedeflerini vuran Irak Hava Kuvvetleri’ne ait F16 uçaklarının bombalarına çeşitli mesajlar yazıldı. Bombalara Arapça olarak “Irak’ın şehitleri adına”, “Musul bizim gelecek zaferimizdir”, “Musul kurtarılıyor” yazıldı.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Musul’daki halkın hayatını riske atmamak ve altyapıya zarar vermemek için doğru istihbarat elde edilerek tam hedefler vuruluyor” dedi.