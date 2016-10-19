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Musul’u vuran Irak F16’larının bombalarına “Irak’ın şehitleri adına” yazıldı

Musul’u DAEŞ’ten kurtarmak için başlatılan operasyona havadan destek veren Iraklı F16 uçaklarının bombalarına “Irak’ın şehitleri adına” yazıldı.


19 Ekim 2016 18:05

Peşmerge ve Irak Ordusu’nun yürüttüğü Musul Operasyonu 3. gününde devam ederken, Musul kent merkezindeki DAEŞ hedeflerini vuran Irak Hava Kuvvetleri’ne ait F16 uçaklarının bombalarına çeşitli mesajlar yazıldı. Bombalara Arapça olarak “Irak’ın şehitleri adına”, “Musul bizim gelecek zaferimizdir”, “Musul kurtarılıyor” yazıldı.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Musul’daki halkın hayatını riske atmamak ve altyapıya zarar vermemek için doğru istihbarat elde edilerek tam hedefler vuruluyor” dedi. 

Etiketler: bomba, f16, Irak, Irak’ın şehitleri adına, musul


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