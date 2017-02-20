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Musul’un batısında 10 köy alındı: 79 DEAŞ’lı öldürüldü

Irak’ın Musul kentinin batısını terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek için başlatılan operasyonun ilk gününde yaklaşık 10 köyün geri alındığı ve 79 DEAŞ militanının öldürüldüğü kaydedildi.

Musulun batısında 10 köy alındı: 79 DEAŞlı öldürüldü

20 Şubat 2017 12:41

Irak Başbakan'ı Haydar El Abadi, dün yaptığı açıklamada Musul'un DAEŞ'ten kurtarılıp,bölgeyi tekrar kontrol altına alabilmek için operasyon başlattı. 

10 köyün kontrolü yeniden sağlandı

Operasyon Musul'un doğusunda Dicle Nehri boyunca olan bölgeyi ele geçirmesinden iki hafta sonra başladı. Operasyonun yeni aşamasının ilk gününde, Irak Federal Polis Kuvvetleri 79 DEAŞ militanının öldürüldüğünü, silah depolarının imha edildiğini ve yaklaşık 10 köyün kontrolünün yeniden sağlandığını belirtti.

Irak Başbakan'ı, DEAŞ'in Irak topraklarındaki son kalesi olan Musul'un kurtuluşunu “yeni şafak operasyonu” olarak tanımladı.

Etiketler: DEAŞ, Irak, Musul operasyonu


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