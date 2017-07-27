Mut’ta incir 7,5 liradan alıcı buluyor



Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, sofralık incir üretiminin ilçeye büyük avantaj sağladığını belirterek, 2017 yılı sezonunda iklim şartlarının incir için çok uygun geçtiğini belirtti. Yetkililer, bugüne kadar yaklaşık 21 bin dekar araziye incir fidanı dikildiğini, ilçede yaklaşık 6 bin ailenin incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürdüğünü, bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.



İncirin üreticiler için bir avantaj olduğunu aktaran yetkililer, "İncir çeşitlerimiz beyaz ve siyah olarak piyasaya çıktı. Şırası ve kalitesi bakımından Mut inciri, üretici için daha avantajlı” diye konuştu.

İncir Tüccarı İsmail Kaplan ise bu yıl incirin kaliteli olduğunu, bu yüzden kilosunun 7,5 liradan satıldığını söyledi.

Hasan Çetin