Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü verilerine göre, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2016 yılında 17 milyon 521 bin 316 kişi ziyaret ederken, 2017 yılındaki ziyaretçi sayısı yüzde 17 oranında artarak 20 milyon 509 bin 746 ziyaretçiye ulaştı. Bakanlık, 2018 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 20 oranında artarak 25 milyona ulaşmasını öngörüyor. Artan ziyaretçi sayısına paralel olarak 2017 yılında müze ve ören yeri gelirleri de 2016 yılına oranla yüzde 13 oranında artarak yaklaşık 190 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından satın alınabilen Müzekart sayısı ise 2016 yılında 903 bin 246 iken, 2017 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 17,5 artarak 1 milyon 65 bin 966 seviyesine ulaştı.

MEVLANA MÜZESİ İLK SIRADA

Konya Mevlana Müzesi 2 milyon 480 bin 433 ile geçtiğimiz yılın en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi olurken; İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 1 milyon 932 bin 726, İstanbul Ayasofya Müzesi 1 milyon 892 bin 250, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 1 milyon 494 bin 893, İzmir Efes Ören Yeri 996 bin 800, Nevşehir Göreme Ören Yeri 682 bin 785, Nevşehir Hacıbektaş Müzesi 498 bin 880, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri 386 bin 590, Ankara Cumhuriyet Müzesi 360 bin 879, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü ise 353 bin 285 ziyaretçiyi ağırladı.

Müze ve ören yerleri ziyaretçilerinin 2016-2017 yılları arasındaki kıyaslamasında yüzde 97 oranında bir artışla Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri ilk sırada yer alırken, Nevşehir Hacıbektaş Müzesi yüzde 63 oranında artışla ikinci, Denizli Pamukkale Ören Yeri yüzde 53 oranında artışla üçüncü ve İstanbul Ayasofya Müzesi ile İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ise yüzde 32 oranında artışla üçüncü sırada yer aldı.