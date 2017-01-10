Diğer
Kategoriler

‘Müziğe döneceğim günler yakındır’

25 Ocak’ta vizyona girecek olan ‘Vezir Parmağı’ filminde oyuncularla ‘Tavuklarım Var’ şarkısını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, “11 yıl sonra mikrofon karşısına geçince heyecanlandım” dedi.

Müziğe döneceğim günler yakındır

10 Ocak 2017 20:27

Boyut Film / Murat Tokat yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan ‘Vezir Parmağı’ filminin yeni türküsü ‘Tavuklarım Var’ ortaya çıktı. Kırmızıgül’ün yazıp, bestelediği ve ekibiyle birlikte seslendirdiği türkü, eğlenceli sözleriyle beğeni topluyor. Filmden görüntülerin de yer aldığı türkünün klibi dün sosyal medyada izleyiciyle buluştu. Klipteki oyuncuların yaptığı tavuk ve horoz dansı da izleyicileri neşelendirdi.

Klipte ekiple dans

‘Tavuklarım Var’ şarkısını Peker Açıkalın, Hayrettin, Necmi Yapımcı, Selim Bayraktar, Levent Sülün, Orçun Kaptan ve Mahsun Kırmızıgül birlikte seslendirdi. Filmin 36 kadın oyuncusu da sahne çekimini izlerken aynı dansı ekiple birlikte yaptı. Kamera arkasında yaşanan bu eğlenceli anlar ‘Tavuklarım Var’ klibinde yer aldı. Yıllar sonra ilk kez ‘Vezir Parmağı’ filmi için bestelediği türküyü okuyan Kırmızıgül, klip çekimi esnasında büyük bir itirafta da bulundu. Kırmızıgül, “11 yıl sonra mikrofon karşısına geçince heyecanlandım. Müziğe döneceğim günler yakındır” diye konuştu.

Kaynak: Milliyet Cadde

Etiketler: Mahsun Kırmızıgül


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç