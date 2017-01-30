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Myanmar’da İktidardaki Parti Avukatına Suikast

Arakan olayları nedeniyle son derece zor günler yaşayan Myanmar’da meclisi devralmaya hazırlan Ulusal Demokrasi Partisi’nin avukatının öldürülmesi siyasi cinayet şüphesini uyandırdı.

Myanmarda İktidardaki Parti Avukatına Suikast

30 Ocak 2017 16:21
Myanmar’da İktidardaki Parti Avukatına Suikast - Tıkla İzle

Myanmar’da iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi’nin Hukuk Danışmanı Abdül Gani, Yangon Uluslararası Havalimanı’nda suikasta uğradı. Endonezya’da katıldığı üst düzey liderler konferansından dönen Yangon Uluslararası Havalimanı çıkışında kucağında torunu ile kızını beklediği esnada başından vuruldu. Gani, olay yerinde hayatını kaybederken bir taksi şoförü katil zanlısı Çinli U Kyi Linn’i taş atarak durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Zanlı, kendisine taş atarak durdurmaya çalışan şoföre de ateş ederek öldürdü.

Aynı zamanda insan hakları savunucusu olan 64 yaşındaki Gani’nin kızı Yin Nwe Khine babasının tehdit edildiğini ve sürekli dikkatli olunması konusunda uyaranlar olduğunu belirterek, “Fakat babam bunu kabul etmedi. Kendi bildiği doğrular uğruna davasını sürdürmeye devam etti. Farklı bir inanca sahip olduğumuz için insanların çoğu bizden nefret ediyor ve bana göre babamın öldürülme sebebi budur” dedi.

Katil zanlısı orada bulunan vatandaşlar tarafından yakalanarak linç edildi. Zanlıyı korumaya çalışan polisler, katil zanlısını olay yerinden uzaklaştırarak karakola götürdü. Myanmar hükümeti olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. 

Etiketler: Myanmar, suikast


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