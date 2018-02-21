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Myanmar'da patlama: 2 ölü, 11 yaralı

Myanmar’ın başkenti Naypyitaw'da meydana gelen patlamada 2 banka görevlisi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Myanmarda patlama: 2 ölü, 11 yaralı

21 Şubat 2018 17:41

Myanmar hükümeti, Myanmar'ın başkenti Naypyitaw'a bağlı Lashio kasabasında Aya ve Yoma bankalarının yakınında meydana gelen patlamada bankada çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişi yaralandığını bildirdi.
Polis sözcüsü Albay Thet Naing, patlamayı doğrulayarak, Lashio kasabasından bir bomba patlamasına dair rapor aldıklarını söyledi. Myanmar Hükümet Sözcüsü Zaw Htay, Twitter'da patlama ile ilgili, "2 masum kadın hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı" şeklinde bir tweet paylaştı. Lashio'da oturan 27 yaşındaki görgü tanığı Lway Dehnin, şehrin merkezinde bulunan Sağlık Bakanlığı binasının ve iki bankanın yakınında sabah saat 04.30'da patlama sesi duyduğunu söyledi. Dehnin, "Patlama Aya ve Yoma bankalarının yakınında gerçekleşti. Binaların pencereleri kırılmıştı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın pencereleri ve yakınlardaki bazı evler de hasar gördü" dedi.
Öte yandan polis, soruşturma yaptıklarını ancak olası şüpheliler hakkında henüz bir bilgi edinemediklerini söyledi. 

 

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