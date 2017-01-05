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MYP lideri Yılmaz: Herkes ayrı telden çalmasın

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP'deki muhalefet hareketine birlik çağrısında bulunarak, "Herkes ayrı telden türkü çalmasın. Tek bir türkü, değişim türküsü koro halinde söylensin" dedi.

MYP lideri Yılmaz: Herkes ayrı telden çalmasın

05 Ocak 2017 11:50

MYP lideri ve eski MHP Genel Başkan Adayı Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı yazılı açıklama ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın istifasını değerlendirdi. MHP'nin yeni yıla hareketli girdiğini belirten Yılmaz, MHP'deki muhalefet hareketine birlik çağrısında bulundu. Yılmaz, "Bir isim etrafında toplanın. En uygun isim, akil insan Sayın Koray Aydın'dır. Bu isim etrafında toplanılmalı. Milliyetçi iktidar çok yakın. Ayrılıkta azap var. Herkes ayrı telden türkü söylemesin. Tek bir türkü, değişim türküsü koro halinde söylensin" dedi.
Yılmaz, gölge il başkanlıkları da kurulması gerektiğini belirterek, "Gölge il başkanlıkları kurulmalıdır. MHP muhalefet değişim hareketi derhal her ilde 81 ilin ve ilçelerin tamamında MHP üyelerinden gölge muhalif il ve ilçe başkanlıkları kurmalıdır. Bu hareket tabanda örgütlenirse direnç kırılacaktır. Boş durulmasın. Ayrı ayrı hareket edilmesin. Söylediklerime kulak verilsin ve 2017 milliyetçi iradede değişim yılı olsun" dedi.
MHP'den istifaların devam edeceğini de savunan Yılmaz, "İstifalar devam eder. İlerleyen günlerde MHP içinde istifalar giderek artacaktır. Bu istifalar dağılmadan, kümelenmeden bir potada toplanırsa hedefe çabuk varılır. En önemli konu geçmişten ders alıp tek lider arkasında durmak ve derhal MHP içinde alternatif yönetimleri il ve ilçelerde kurmak olmalıdır" ifadelerini kullandı. 

MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Yılmaz, "Bahçeli'nin hayatı AK Parti'ye bağlı. Devlet Bahçeli yıllarca partide muhalif olanlara AK Parti ajanı dedi. Gelinen süreçte AK Parti'den başka sığınacak dalı olmayan meğer tek MHP mensubu Bahçeli imiş, herkes öğrenmiş oldu. Tanrı adil ve adaletini güçlü şekilde sergilemeyi seviyor. Bana göre 2017 yılında ülkemizde en büyük değişim MHP yönetiminde yaşanacak. Kongre bu yıl içinde yapılacaktır" dedi.
 

Etiketler: Ahmet Reyiz Yılmaz, myp


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