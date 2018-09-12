Nagatomo'nun doğum günü böyle kutlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ritim ve koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maçta tam süre görev yapan Ömer Bayram, günü yenilenme koşusuyla geçirdi. Maicon Roque, günü salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmasıyla tamamladı. Antrenman sonunda Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için kampa girecek.