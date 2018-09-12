İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nagatomo'nun doğum günü böyle kutlandı

Nagatomo'nun doğum günü böyle kutlandı
Nagatomo'nun doğum günü böyle kutlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında cuma günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman sonunda Yuto Nagatomo’nun doğum günü kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ritim ve koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maçta tam süre görev yapan Ömer Bayram, günü yenilenme koşusuyla geçirdi. Maicon Roque, günü salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmasıyla tamamladı. Antrenman sonunda Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için kampa girecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.