Naim Süleymanoğlu’nun adı Ergene’de yaşatılacak

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gerçekleştirdi. Konuşmasında hizmet ve yatırımlarını sosyal demokrat belediyeciliğin esaslarına göre yaptıklarını ifade eden Yüksel, "Bizler Ergene Belediyesi olarak, doğumdan ölüme vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal demokrat belediyeciliğin gereği olarak, insan odaklı hizmet vermeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ergene'nin altyapısını baştan aşağı yeniledik. Altyapımız büyük oranda tamamlandı. Şimdi de üstyapıya ağırlık verdik. Bu kapsamda asfalt çalışmaları yürütüyoruz. Ergene'mizin bütün mahallelerinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Söz verdiğimiz projeleri tamamlama gayreti içerisindeyiz. Görev süremizin sonuna kadar bütün projelerimizi tamamlayacağız. Biraz sonra açılışını yapacağımız tesislerin de Ergeneli ve bütün Tekirdağlı vatandaşlara hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"Birlik ve beraberlik bizi çok daha güzel yerlere getirecektir"

Açılışı gerçekleştirilecek olan tesisin, Ergene'ye değer katacağını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, "64 yaşında bir belediye başkanı, bir siyasetçi olarak biz yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ve arkasındayız. Sizler de belediye başkanlarının yaptıkları ile gurur duymalısınız. Buradan çok başarılı sporcu kardeşlerimiz yetişecek. Çocuklarımızı sokaklardan, kötü alışkanlıklardan alacağız tesislerimize getireceğiz. Buradan illa bir şampiyonun çıkması önemli değil, buraya gelen çocuklarımız, gençlerimiz birlikte ve beraber hareket etmeyi, toplum içinde hareket etmeyi öğrenecekler. Sevgiyi ve saygıyı öğrenecekler. Böyle bir düşünceyi hayata geçiren değerli başkanımı kutluyorum. Ona destek veren tüm Ergeneli vatandaşları kutluyorum. Biz, her zaman Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Biz ayrılmaz bir parçayız. Bu birlik ve beraberlik bizi çok daha güzel yerlere getirecektir" şeklinde konuştu.

"Bizim ana felsefemiz, dürüstlük ve çok çalışmaktır"

11 ilçe belediyesi ile koordineli bir şekilde Tekirdağ'a hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, "Spor tesisleri yapmak ve o spor tesislerinden şampiyon sporcu yetiştirmek amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi yatırımlarımız var. Yüzme havuzları, kapalı spor tesisleri, spor liseleri, spor kompleksleri gibi yatırımlarımız var. Bunların yanı sıra Tekirdağ'ın birçok noktasında halı sahalar yapıyoruz. Görev süremizi son ana kadar dolu dolu, hizmetle geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Ergene ilçemiz, 4 belde belediyesinin bir araya gelmesiyle kurulan yeni bir ilçe. Bu birbirinden dağınık mahalleleri hizmetleriyle bütünleştirerek Ergenelilik bilinci oluşturan Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'i ve onu göreve getiren sevgili Ergenelileri kutluyorum. Görev süremizin bitmesine 444 gün var. Bu 444 gün boyunca söz verdiğimiz bütün hizmetleri yerine getireceğiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin 115 projesi içerisinde 1 katrilyon 300 milyonluk yatırım var. Bunlardan devam edenleri ve kısa süre içerisinde tamamlanacak olanları var. Siz düşünün nasıl bir Tekirdağ devraldığımızı. 30 Mart 2019'a kadar bu hizmeti sürdüreceğiz. Bırakıp gitmek yok. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bizim ana felsefemiz, dürüstlük ve çok çalışmaktır. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.

"Belediyelerimiz çok önemli yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sundu"

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada birbirinden güzel iki tesisi açıyoruz. Biri rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun adını verdiğimiz Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri. Diğeri de Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu. Naim Süleymanoğlu, Türk bayrağını dünyanın tüm gönderlerine çektiren ve bizim de hemşerimiz olan çok değerli bir sporcuydu. Bu nedenle ismini bu spor salonuna verilmesini büyük bir şükranla karşılıyorum. Burada bulunan eşi ve kızlarına da saygılarımı arz ediyorum. Bu spor salonunda Ulu Önderimiz Atatürk'ün de söylediği gibi sağlam vücutlu, sağlam düşünen, ufku olan vicdanlı, dünyanın ihtiyaç duyduğu gençler yetişecek. Belediye başkanlarımız, sosyal demokrat belediyeciliğin gereği olarak çok önemli yatırımlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sundu."

Açılış konuşmalarının ardından olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ailesine ve başarılı sporculara protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu ve Ergene Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nin açılışı büyük coşku eşliğinde gerçekleştirildi.

Velimeşe Mahallesi'nde düzenlenen Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu ve Ergene Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nin açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Muratlı Belediye Başkanı Nebi tepe, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Şeref Çetin, Neşat Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serdar Şahin

