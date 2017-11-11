Naim Süleymanoğlu'nun durumu ile ilgili açıklama geldi!

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı 28 Eylül’den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’na 6 Ekim’de hastanenin Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli yapılmıştı. Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki kanama ve artan ödeme müdahale edilmek üzere yaklaşık 2 saat önce acil ameliyata alınmıştı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından yaklaşık 1 buçuk saat süren ameliyat sona erdi.

“Vital bulguları stabil ancak hayati tehlikesi hala devam ediyor”

Naim Süleymanoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, “Bugünkü geldiğimiz noktada yapılan bazı tetkikler sonucu nörolojik bulgularında bir takım gerilemeler gördüğümüz için Naim Süleymanoğlu’na tekrar beyin tomografisi ve MR alındı. Bunun sonucunda bu eski odak ve buna ilave olarakta bir takım iskemik odakların görülmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Çünkü, bu onun için hayati tehlike arz ediyordu. Şu anda yoğun bakımda beyin cerrahisi ekibimiz başta hocamız olmak üzere ameliyatını gerçekleştirdi. Yapılan işlem beyni rahatlatmak, ödemi rahatlatmaktı. Şu anda vital bulguları stabil ancak hayati tehlikesi hala devam ediyor. Tekrar bir ameliyata şu an için değil, ama önümüzdeki süreç neyi getirecek bilmiyoruz. Bir ekip olarak takip ediyoruz, diğer organ fonksiyonlarında önemli bir durum yok ama karaciğer nakli ağır bir ameliyat her şeyle karşılaşabiliyoruz. Bu durumlar hastaların 5 veya 10’unda görülebiliyor. Naim inşallah elimizden geleni yapıyoruz, insanlarımızın ona duasını eksik etmemesini istiyoruz” dedi.

"Beynin basıncını azaltmaya yönelik ameliyat yaptık”

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise, “Bugüne kadar çekilen kontrol filmlerinde ve yapılan nörolojik muayenelerinde beyindeki o iskemik odakların devam ettiğini ama henüz beyni sıkıştırmadığını ve Naim’i rahatsız etmediği yönde takiplerimiz vardı. Bugün yapılan kontrol MR görüntülemesi ve beyin tomografisi görüntülemelerinde beynin sol tarafındaki ödemin arttığını ve beyni kafatasının içerisinde sıkıştırmaya neden olduğunu gördük. Bunun üzerine tekrar karar verdik ve beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyat yaptık. Kendisi şu an yoğun bakımda, kontrol filmlerimizin gayet uygun olduğunu gördük” diye konuştu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.