Edinilen bilgiye göre, daha önce de dolandırıcılık suçundan sabıkası olan Hüseyin D. (38), Ekim ayı başında Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikadan değeri 50 bin TL’yi bulan mal aldı. Yüklü miktardaki malları İstanbul’a götürmesi gereken Hüseyin D., ancak farklı bir şehre götürerek sattı. Şahıs, mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit kamyon garajında kamyon ile birlikte yakalandı. Hüseyin D.'nin ortak çalıştığı öne sürülen Deniz K.'yı arama çalışmaları sürerken, şahısların Bursa, Kocaeli ve Ankara’da bu yöntemle üç farklı firmayı dolandırdıkları bildirildi.

Hüseyin D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Mesut Alan

BURSA