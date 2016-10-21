Nar suyu, antioksidan, vitamin ve mineral deposu harika bir içecektir. (Nar suyu nasıl yapılır ve nasıl saklanır? 3 pratik yöntem) isimli bu makalemizde nar suyunun nasıl sıkılacağını ve hazırladığınız nar suyunu bozulmadan uzun süre nasıl koruyacağınızı bildiren tariflere yer verdik. Yalnız şu önemli bilgiyi verelim ki en doğru olanı her meyveyi mevsiminde tüketmektir, böylece vitaminlerinden maksimum derecede yararlanabiliriz.

Narın suyunu elde etmenin pek çok yolu vardır. Mesela katı meyve sıkacağı, limon sıkacağı, nar tanelerini blenderdan yahut süzgeçten geçirme,tüm bunlar narı sıkıp suyunu çıkarma yöntemleridir. Bunlar içinde nar tanelerini süzgeçten geçirme yöntemi en iyisidir, böylece narın yalnızca kırmızı taneleri sıkılmış olur ve narın beyaz kısımlarının neden olduğu acılaşma meydana gelmez.

Yapmanız gereken şey narın kırmızı tanelerini ayıklamak ve süzgeçe koyup parmaklarınızla bastırıp suyunu çıkarmaktır. Buna üşeniyorsanız, narı ortadan ikiye kesip meyve sıkacağında sıkıp suyunu çıkarabilirsiniz.

Nar suyu nasıl muhafaza edilir?

1.Yöntem

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