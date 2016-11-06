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Narkoteröre bir darbe daha

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada, piyasa değeri 12 milyon TL olan 200 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Narkoteröre bir darbe daha

06 Kasım 2016 13:31
Narkoteröre bir darbe daha - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda, PKK/KCK’ya büyük bir darbe daha vurulduğu ifade edildi. Düzenlenen operasyonlarla ülke içinde köşeye sıkışan PKK/KCK tarafından Kuzey Irak’taki kamplarda üretilen uyuşturucuyu nakleden kamyona Rize’de müdahale edildiği kaydedildi. Kamyonda yapılan aramada; piyasa değeri 12 milyon TL olan 200 kilogram eroin maddesi ele geçirildiği, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün gençleri hedef alan uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi. 

Uğur Kan Yüksek
ANKARA 


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