Narkotik birimlerince 56 ilde dev ‘Sokak' operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 16-22 Ekim tarihleri arasında Ankara, İzmir ve Adana dahil toplam 56 ilde eş zamanlı olarak ‘Sokak' operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda 578 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 75 kilo 299 gram uyuşturucu madde, 4 bin 760 adet sentetik hap, 107 kök kenevir, 394 adet fişek, 38 adet tabanca, 17 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 114 bin 121 TL nakit para ele geçirildi.

