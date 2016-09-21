İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte okul önlerindeki denetimlerine başladı. Eğitim yılının ilk gününden itibaren, sabahın erken saatlerinde okul çevrelerinde çalışma yapan Narkotim ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Veliler, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını dile getirirken, Narkotim’lerin uygulamalarının eğitim ve öğretim yılı boyunca okul çevrelerinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz - Tugay Saday

