Diğer
Kategoriler

NASA'dan tarihi açıklama

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı.

NASAdan tarihi açıklama

28 Nisan 2017 10:30

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı.Dünya’ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA’nın son başarılarını da sıralayan bilim adamı, “Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor.” dedi.

"TARİHİN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNİN BİRİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Zurbuchen, “Yaşam arayışıyla ilgili bu kadar bilim dalında bu kadar geniş faaliyet yürütülürken biz tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğinde bulunuyoruz” dedi.

"MİLYARLARCA GEZEGEN KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"

​Kongre’deki konuşmasında, Kova takımyıldızında TRAPPIST-1 yıldız sisteminde Dünya’ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA’nın son başarılarını da sıralayan bilim adamı, “Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor” diye konuştu. 

Etiketler: dünya, nasa, Thomas Zurbuchen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!