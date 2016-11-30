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Nasuh Mahruki AKUT'tan istifa etti

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, AKUT'taki görevinden istifa etti.

Nasuh Mahruki AKUTtan istifa etti

30 Kasım 2016 12:30

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, hem derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığından hem de Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Mahruki'nin istifasının ardından AKUT'un internet sitesinden yapılan açıklamayla yeni yönetim duyuruldu:

YENİ BAŞKAN SAYDUN GÖKŞİN
"28.11.2016’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev bölümü yapılmış ve bugüne kadar Genel Sekreterlik görevini sürdürmekte olan Saydun Gökşin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyesi Ebru Atalay Alp Genel Sekreterlik, AKUT Kocaeli Ekip Lideri ve eğitmenimiz Recep Şalcı ise Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirilmiştir."

Etiketler: AKUT, Ali Nasuh Mahruki


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