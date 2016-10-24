"Cumhurbaşakanına hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Cumhurbaşakanına hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir televizyon programında kullandığı "Devran dönecek, hükümet vatana ihanetten yargılanacak" sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren AKUT…
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