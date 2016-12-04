Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Nasuhi Sezgin: 'Yarışın içine tekrar girdik'

Nasuhi Sezgin: 'Yarışın içine tekrar girdik'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Kasımpaşa galibiyetiyle tekrar şampiyonluk yarışına girdiklerini söyledi.


04 Aralık 2016 22:43

Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmalarda daha iyi oynamaları gerektiklerini vurgulayan Sezgin, “Bu oyun şampiyonluk için yeterli değil ama daha iyi olacak. Galatasaray her zaman daha iyileri yapmış bir takım. Yine öyle olacağını umuyorum. Devre arasından sonra daha hızlı devam ederiz diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

“Galibiyet güzel ama…”
Kasımpaşa’ya karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Sezgin, “Galibiyet güzel ama oyundan keyif almadım. Çok keyifli bir maç değildi. Aslında iki taraf için de güzel bir oyun olmadı. Açıkçası ben oyundan keyif almadım ama neticede bir galibiyet aldık. Beşiktaş ile 3, Medipol Başakşehir ile de 5 puan farkımız kaldı. İnşallah iyi oyunla devam ederiz. Yarışın içine tekrar ciddi olarak girmiş olduk” ifadelerini kullandı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, kasımpaşa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç