Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmalarda daha iyi oynamaları gerektiklerini vurgulayan Sezgin, “Bu oyun şampiyonluk için yeterli değil ama daha iyi olacak. Galatasaray her zaman daha iyileri yapmış bir takım. Yine öyle olacağını umuyorum. Devre arasından sonra daha hızlı devam ederiz diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

“Galibiyet güzel ama…”

Kasımpaşa’ya karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Sezgin, “Galibiyet güzel ama oyundan keyif almadım. Çok keyifli bir maç değildi. Aslında iki taraf için de güzel bir oyun olmadı. Açıkçası ben oyundan keyif almadım ama neticede bir galibiyet aldık. Beşiktaş ile 3, Medipol Başakşehir ile de 5 puan farkımız kaldı. İnşallah iyi oyunla devam ederiz. Yarışın içine tekrar ciddi olarak girmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort