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NATO Genel sekreteri Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan 2018 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

NATO Genel sekreteri Stoltenberg 16 Nisanda Türkiyede

13 Nisan 2018 17:09

Dışişleri Bakanlığından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörüldüğü belirtilerek, "Sayın Bakanımızla biraraya gelecek olan NATO Genel Sekreteri, Sayın Milli Savunma Bakanımızla da görüşecektir. NATO Genel Sekreterinin ziyareti, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmesi planlanan NATO Zirve toplantısına yönelik hazırlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasına imkan verecektir" denildi.

 

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