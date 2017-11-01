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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore’de

Güney Kore’nin başkenti Seul’e 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ziyaretinin ilk gününde siyasi diyalog ve işbirliği, nükleer silahların yayılmasını önleme, terörle mücadele alanlarında Güney Kore ile ortaklık sağladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Korede

01 Kasım 2017 16:43

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kore ziyaretinin ilk gününde ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile bir araya gelen Stoltenberg, Kuzey Kore’ye yönelik ortak endişelerini dile getirdi. Stoltenberg, bölgesel ve uluslararası güvenliği zayıflattığını söylediği Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze testlerini kınadı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, NATO ve Güney Kore arasında yeni bir ortaklık programına imza attı. Siyasi diyalog ve işbirliği, nükleer silahların yayılmasını önleme, terörle mücadele ve siber savunma dahil birçok alanda ortaklık sağlandı.
Öte yandan, Ulusal Meclisi ziyaret eden Stoltenberg, Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-Kyun liderliğindeki bir heyetle görüştü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Seul Ulusal Mezarlığını ziyaret ederek çelenk bıraktı. 

 

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