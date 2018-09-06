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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Makedonya’da

Makedonya’da 30 Eylül’de gerçekleştirilecek “İsim değiştirme” referandumu nedeniyle, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün akşam Üsküp’e geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Makedonyada

06 Eylül 2018 13:57

Yugoslavya’dan özgürlüğünü elde ettiği günden beri bürokratik sıkıntılarla uğraşan Makedonya, isim sıkıntısı sebebiyle Birleşmiş Milletlere (BM) bile çok zor üye olmuştu. İsim sorununu çözmek için 30 Eylül’de referandum düzenlenecek olan Makedonya’ya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geldi. Üsküp Havaalanı’nda Stoltenberg, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska tarafından ağırlandı.

Stoltenberg, Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı George İvanov, Başbakan Zoran Zaev, Meclis Başkanı Talat Caferi, Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve diğer yüksek temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirecek.

TÜM PROBLEMLERİN KAYNAĞI ’MAKEDONYA’ İSMİ

’Makedonya’ isminin Yunanistan sınırlarındaki bir eyaletin de ismi olması problemlere neden oluyor. Kendi eyaletiyle aynı ismi taşıyan bir ülke olmamasını isteyen Yunanistan’ın baskıları sonucu Birleşmiş Milletler tarafından Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti olarak tanındı. Nihayetinde 12 Haziran’da Yunanistan ile Makedonya hükumeti ülkenin resmi isminin ’Resmi Makedonya’ olması için anlaştı.

Referandum öncesi bu hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Makedonya’ya gelecek.

İso Demişoski - Nelifer Arslanoska

 

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