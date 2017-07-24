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Nato hattını delen hırsızlar mazot çaldı

Çorlu ile Gelibolu arasında mazot taşınan Nato hattını Çorlu’nun Seymen Mahallesi’ndeki arazide delen kişi ya da kişiler, Nato hattından mazot çalarak kayıplara karıştı. Çalınan mazot miktarının belirlenmesi ve olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Nato hattını delen hırsızlar mazot çaldı

24 Temmuz 2017 15:09

Edinilen bilgilere göre olay, Milli Savunma Bakanlığı’na ait Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri (ANT) Tank Çiftliği yakınlarında meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından işletilen ANT Batı Bölge Gelibolu İşletme Müdürlüğü’ne ait Çorlu - Tatarlı üniteleri arasında Çorlu Seymen Mahallesi kritik bölge noktasındaki boru hattı delinerek kelepçeli vana takılarak mazot hırsızlığı yaşandı.

Hırsızlık olayı neticesi meydana gelen zararın tespitinin yapılması için Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi’nden bilirkişi talep edildi. Bilirkişi heyeti hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Yaşanan olayla ilgili olarak bilgi veren Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler de, “Akşam 01.30 sularında jandarmanın bizi araması ile olaydan haberdar olduk. Jandarmayı da Nato Tank Çiftliği görevlileri aramış, basıncın düşmesinden ötürü. Daha sonra da buraya ulaştık. Burayı kazmışlar ve kapatıp bırakmışlar. Büyük bir ihtimalle de mazot alınmış. Bu olay geçen sene de 3 - 4 kere cereyan etti. Bu yıl da tarlaların biçilmesi ile tekrar başladı. Bu olaylardan dolayı rahatsızız. Hatta bundan birkaç gün önce de tekrar bir girişim olmuştu. Artık bunların sonuçlanmasını istiyoruz. Köy olarak da bu tip hırsızlık haberleri ile gündeme gelmekten bıktık. Artık gündeme gelmesin, suçlular cezalarını bulsunlar, yakalansınlar” dedi. 

Serdar Şahin

Etiketler: hırsızlar, mazot, Nato hattı


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