NATO savaş gemisi İstanbul’a demir attı

Türk Deniz Kuvvetleri mensubu TCG Gaziantep ve İngiltere Deniz Kuvvetleri mensubu HMS Duncan'ın İstanbul’da yaptıkları liman ziyareti kapsamında bir basın toplantısı düzenlendi. TCG Gaziantep’te düzenlenen toplantıda, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Mike Utley açıklamalarda bulundu.

Gemilerin askeri ya da başka bir kriz durumunda yardım gerektiğinde en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu belirten Tuğgeneral Mike Utley, “İlk çağrılacak ve ilk reaksiyon gösterecek görev grubuyuz. Gemilerin ikinci rolü yasa dışı göçü durdurmaktır. Yasa dışı insan kaçakçıları göçmenlerin Avrupa’ya ulaşma konusunda en iyi yolun deniz olduğunun söylemektedir. Ne yazık ki bu güvenli değildir. Birçok göçmen bu fikri canlarıyla ödemektedir. Göçmenlerin Avrupa’ya kaçışını engellemek için beraber çalışmaktayız. Bu yasa dışı faaliyetleri tespit edip, yasaklayıp, denizlerin güvenliğini sağlamaktır” dedi.

Türk Deniz Kuvvetlerine de övgüler yağdıran Utley, “Türkiye NATO’da çok önemli bir müttefikimizdir. Bölgedeki güvenliğin sağlanması için de çok önemli rol oynamaktadır. Karadeniz’de TGC Gaziantep ile yan yana olmak benim için bir ayrıcalıktı. 2 hafta sonra da çok yüksek profilli bir tatbikata birlikte katılacağımız içinde ayrıca mutluyum” diye konuştu.

Utley’in ardında söz alan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Hasan Özyurt, “Türkiye NATO taahhütlerine son derece bağlı olarak her zaman bu kuvvette yerini almıştır. NATO’nun en hareketli kanadı olan Güney kanadında sürekli olarak gemi bulunduruyoruz. Bir Türk subayı olarak bu liman ziyaretinin müttefiklerimizin için en iyi şekilde geçmesi için çaba harcıyoruz” dedi.

İhtisas alanı hava savunma maksatlı olan muhrip destroyer HMS Duncan ile ihtisas alanı hava, deniz, su üstü savunma maksatlı olan TCG Gaziantep fırkateyni ziyaretinin ardından yeni görevi için Ege Denizi’ne gidecek.

Mehmet Altunışık

