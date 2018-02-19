Diğer
Kategoriler

NATO savaş gemisi İstanbul’a demir attı

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2) mensubu TCG Gaziantep ve HMS Duncan gemileri, İstanbul ziyareti kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirledi.

NATO savaş gemisi İstanbula demir attı

19 Şubat 2018 17:24

Türk Deniz Kuvvetleri mensubu TCG Gaziantep ve İngiltere Deniz Kuvvetleri mensubu HMS Duncan'ın İstanbul’da yaptıkları liman ziyareti kapsamında bir basın toplantısı düzenlendi. TCG Gaziantep’te düzenlenen toplantıda, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Mike Utley açıklamalarda bulundu.

Gemilerin askeri ya da başka bir kriz durumunda yardım gerektiğinde en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu belirten Tuğgeneral Mike Utley, “İlk çağrılacak ve ilk reaksiyon gösterecek görev grubuyuz. Gemilerin ikinci rolü yasa dışı göçü durdurmaktır. Yasa dışı insan kaçakçıları göçmenlerin Avrupa’ya ulaşma konusunda en iyi yolun deniz olduğunun söylemektedir. Ne yazık ki bu güvenli değildir. Birçok göçmen bu fikri canlarıyla ödemektedir. Göçmenlerin Avrupa’ya kaçışını engellemek için beraber çalışmaktayız. Bu yasa dışı faaliyetleri tespit edip, yasaklayıp, denizlerin güvenliğini sağlamaktır” dedi.

Türk Deniz Kuvvetlerine de övgüler yağdıran Utley, “Türkiye NATO’da çok önemli bir müttefikimizdir. Bölgedeki güvenliğin sağlanması için de çok önemli rol oynamaktadır. Karadeniz’de TGC Gaziantep ile yan yana olmak benim için bir ayrıcalıktı. 2 hafta sonra da çok yüksek profilli bir tatbikata birlikte katılacağımız içinde ayrıca mutluyum” diye konuştu.

Utley’in ardında söz alan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin Başkanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Hasan Özyurt, “Türkiye NATO taahhütlerine son derece bağlı olarak her zaman bu kuvvette yerini almıştır. NATO’nun en hareketli kanadı olan Güney kanadında sürekli olarak gemi bulunduruyoruz. Bir Türk subayı olarak bu liman ziyaretinin müttefiklerimizin için en iyi şekilde geçmesi için çaba harcıyoruz” dedi.
İhtisas alanı hava savunma maksatlı olan muhrip destroyer HMS Duncan ile ihtisas alanı hava, deniz, su üstü savunma maksatlı olan TCG Gaziantep fırkateyni ziyaretinin ardından yeni görevi için Ege Denizi’ne gidecek.

Mehmet Altunışık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç