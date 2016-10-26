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NATO savunma bakanlarından aile fotoğrafı

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından savunma bakanları aile fotoğrafı için bir araya geldi.


26 Ekim 2016 20:12

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapalı oturumunun ardından savunma bakanları aile fotoğrafı için bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da bulunduğu aile fotoğrafında yaşanan ilginç an kameralara yansıdı. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti’nin aile fotoğrafı çekimine geç kalmaları dikkat çekti. İki bakan bir arada aile fotoğrafına yetişmek için koştururken, diğer bakanlar da geç kalan mevkidaşlarını alkışladı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise bu bekleme anında Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter ile ayaküstü sohbet etti. 

Derya Yetim
 

Etiketler: Bakan, Nato


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