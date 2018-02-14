Nauert: 'Türkiye’nin haklı güvenlik kaygıları var'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ziyaretine kısa bir zaman kala Türkiye hakkında sorulan soruları yanıtladı. 13 Şubat’ta gerçekleşen basın toplantısında gazeteciler ile konuşan Heather Nauert’e toplantıda bulunan bir gazeteci tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Türk ordusunun Münbiç’e yönelmesine karşı çıkan bazı ABD açıklamalarına karşın kullandığı “Osmanlı tokadını hiç tatmamışlar” cümlesinin ne anlama geldiği soruldu. Soruya cevaben Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Türkiye’ye gideceğini ve bir süredir zaten Türk yetkililer ile ikili görüşmelerin sürdüğünü, Afrin’de ABD’nin herhangi bir operasyonu olmadığını ama bölge hakkında çok ciddi endişeleri bulunduğunu ve Tillerson’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bunları dile getireceğini söyledi. Sözlerine Türkiye’nin bir NATO müttefiki olduğunu hatırlatarak devam eden Nauert, “Türkiye’nin Suriye’de bulunan bazı güçlere karşı haklı güvenlik kaygıları var. İnanıyoruz ki görüşmeler sonucu sadece Türkiye’nin değil Suriye, ABD ve diğerlerinin faydasına olacak bir çözüm bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Afrin operasyonu ile ilgili gelen bir diğer soruya, durumu çok ciddiye aldıklarını ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster’ın da kısa zaman evvel Türk yetkililer ile görüştüğünü ayrıca ABD hükümetinden birçok uzmanın Türk yetkililer ile sürekli temasta olduğu cevabını verdi. Bölgede durumun daha şiddetlenmemesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Ardından ABD Büyükelçiliği’nin önündeki caddenin isminin “Zeytin Dalı” olarak değişmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Nauert, Rusya’nın da benzer bir karar aldığını duyduğunu, fikir özgürlüğüne inandıklarını ve bu kararın ülkeleri kendi kararları olduğunu ve saygı duyduklarını söyledi.

Bir başka gazetecinin yönelttiği Berberoğlu’nun tutuklanması ile ilgili soruya ise, “Türk hükümetine özgür düşünceyi, konuşma özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü daha koruyucu bir tutum içinde bulunmaya her zaman davet ediyoruz” dedi.

Ardından Türkiye’de bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Papaz Brunson’ın durumu sorulması üzerine, Nauert, Tillerson’ın görüşmelerde bu konudan da bahsedeceğini, ABD Konsolosluk yetkililerinin en son Brunson’ı 7 Şubat’da ziyaret ettiğini, dava ile ilgili soruların Brunson’ın avukatı ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

