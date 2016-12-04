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NBA’de gecenin sonuçları

NBA’de heyecan 9 maçla devam etti.

NBAde gecenin sonuçları

04 Aralık 2016 10:20

Philadelphia 76ers’ın Boston Celtics’e 107-106 mağlup olduğu maçta milli oyuncu Ersan İlyasova 18 sayı ve 6 ribaundla oynadı. Galibiyetin mimarlarından Isaiah Thomas ise 37 sayı kaydetti.

Golden State Warriors Phoenix Suns’ı 138 – 109’la geçerken, Curry 31 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar ve öne çıkan isimlerse şöyle:

Milwaukee Bucks 112 - 103 Brooklyn Nets (Giannis: 16 sayı, 10 ribaund / Bogdanovic: 24 sayı, 3 asist)

...

Toronto Raptors 128 - 84 Atlanta Hawks: (DeRozan: 21 sayı, 4 asist / Howard: 10 sayı, 17 ribaund)

...

Charlotte Hornets 120 - 125 Minnesota Timberwolves (Towns: 27 sayı, 15 ribaund)

...

Memphis Grizzlies 103 - 100 Los Angeles Lakers: Daniels: 31 sayı, Gasol: 19 sayı ve 8 asist / Lou Williams: 40 sayı)

...

Dallas Mavericks 107 - 82 Chicago Bulls (Matthews 26 sayı / Butler: 26 sayı, 9 ribaund)

...

Utah Jazz 105 - 98 Denver Nuggets: (Hayward: 32 sayı)

...

Portland Trail Blazers 99 - 92 Miami Heat (Lillard 19 sayı / Whiteside: 28 sayı, 16 ribaund)


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