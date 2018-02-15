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Necmi Özen'den İngiltere'den davet alan öğrencilere tebrik

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, hazırladıkları proje İngiltere'den davet alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Necmi Özenden İngiltereden davet alan öğrencilere tebrik

15 Şubat 2018 11:44

 Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve yardımcıları, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kampüsü gezen, eğitim uygulamalarını ve laboratuvarları inceleyen Özen, ardından öğrencilerle sohbet etti. Necmi Özen, öğrenciler tarafından matematik dünyasına iz bırakmış ve Batı’ya örnek olan bilim insanlarını tanıtan projeleri İngiltere'nin Keele Üniversitesinden davet alan öğrencileri kutlarken başarılarının devamını diledi.

 Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji ve Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Canan Madenoğlu ise, ziyaretlerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Özen'e teşekkürlerini iletirken her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını belirtti.
 

Etiketler: Bahçeşehir Koleji, eskişehir

 

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