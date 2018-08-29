Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Nefes Nefese 4. son bölüm izle. Star TV'nin yeni dizisi Nefes Nefese heyecan dozu yüksek sahneleriyle dikkat çekiyor. Dizi severler tarafından oldukça beğenilen Nefes Nefese dizisinin yeni bölüm fragmanı ve olayların nasıl gelişeceğini merak ediyor. Yeni fragmanda, Boran ve Yasin hem Rüya’yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Peki, Nefes Nefese 4. son bölümde neler oldu? Sıradışı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarının verildiği yeni fragmanda izleyiciyi şoke eden gelişmeler bekliyor. Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanın dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil ancak aşağıda yer alan linklerden 4. son bölüm ve yeni bölüm fragman videolarını izleyebilir, diziyle ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, merak edilen tüm bu soruların yanıt bulacağı Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı sorusunun yanıtı ve ayrıntılar...

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun ve Uğur Yücel gibi usta isimlerin yer aldığı Nefes Nefese dizisi bu akşam ekrana gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümde Alacanlar çiftliğinde Şakir Ağa'nın kurtulması için Yusuf zor bir kararın üstesinden gelmek zorundadır. Yusuf, Babası Şakir Ağa'yı kurtarmak için Rüya'yı teslim etmek zorundadır. Yusuf zor bir ikilemin içine düşmüştür. Yusuf ne babasından ne de Rüya'dan vazgeçer.

NEFES NEFESE 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alacanlar Çiftliği’ndeki herkes büyük bir umutla Şakir Ağa’nın kurtarılmasını beklemektedir. Ancak Yusuf (Şükrü Özyıldız) büyük bir ikilem içindedir. Babasını kurtarabilmek için Rüya’yı (Melisa Şenolsun) Boran’ın (Nik Xhelillah) ellerine teslim etmek zorundadır.

Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin’i gözden çıkarır.

Yusuf’un ve Şakir Ağa’nın çiftliğe dönüşü sevinçle karşılanır. Herkes artık hayatlarının normale döneceğini düşünürken gelen bir telefonla her şey alt üst olur. Ailesini daha fazla tehlikeye atmak istemeyen Şakir Ağa, Antakya’dan taşınmaya karar verir. Çiftliktekiler telaşla toplanırken yerinden kıpırdamayan bir kişi vardır. Şakir Ağa’nın eşi Afet...



Alacan ailesi kaçıp gidecek midir? Yoksa kendi topraklarını Atmaca’ya karşı savunmaya devam mı edeceklerdir?

Selma, Atmaca’yı yakalamak için bir plan yapar. Kılık değiştirip zümrüdün kendisinde olduğu haberini tüm Antakya’ya yayar. Bu haber kısa süre içinde Atmaca’ya ulaşır.

Selma, Atmaca’yı tuzağına çekip onu tutuklamayı başarabilecek midir? Kızına bir türlü ulaşamadığı için gittikçe endişelenen Atmaca, Rüya’nın aslında burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Zümrüdün kaybolmasına sebep olan kızın ölüm emrini verirken aslında namlunun ucunda kendi kızı Rüya vardır.

NEFES NEFESE YENİ BÖLÜM FRAGMAN VİDEOSU

NEFES NEFESE GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Rüya'ya (Melisa Şenolsun) karşılık babasını kurtarmak için anlaşan Yusuf'u (Şükrü Özyıldız) evde kötü bir sürpriz beklemektedir: Rüya onu hapsettiği odanın kapısını açmış ve evden kaçmıştır. Takas için söz verdiği saate kadar Rüya'yı bulmak zorunda olan Yusuf yollara düşer. Antakya'yı karış karış arayıp Rüya'yı bulacaktır. Bu arada Rüya Suriye'deki Boran'a (NikXhelilaj) ulaşmış, annesini bulabilmek için kaçak bir arabayla karşıya geçmek için sözleşmiştir. Rüya ve Yusuf arasında zamana karşı bir yarış başlar: Yusuf Rüya Suriye'ye geçmeden onu yakalamalı, takasa götürmelidir. Rüya'nın hapis tutulduğu odaya gelip anahtarı kapının üzerinde bulan Alacanların evinde herkes birbirine aynı soruyu sorar: Anahtarı Rüya'ya kim verdi? Alacan ailesi evdeki haini ararken, apar topar Antakya'ya gelen Atmaca (Uğur Yücel) ise zümrütü alan ikinci kızın, Antakya'da olduğunu bilmediği kendi kızı Rüya'nın peşindedir. Rüya peşindeki Yusuf ve Atmaca'yı atlatıp Suriye'ye geçebilecek mi? Babasının hayatına karşılık anlaştığı gibi, Rüya'yı Suriye'ye, ölüme teslim edebilecek mi? Nefes Nefese yeni bölümde yaşanacak tüm olaylar bu şekilde gerçekleşecek. Dizinin son bölümünün yayınlanmasıyla birlikte yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak diye şimdiden merak edilmeye başlandı. Yeni bölüm fragmanını ve ilk ipuçlarını sizlere duyurmaya devam edeceğiz.