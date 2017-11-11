Diğer
Kategoriler

Nehirde su kesilince binlerce balık telef oldu

Adana'da Seyhan Nehri'ne gelen su kesilince binlerce balık mahsur kaldı, bazı balıklar telef oldu. Polisin olayı fark ederek yetkilileri alarma geçirmesi üzerine nehre su verildi, balıklar kurtuldu.

Nehirde su kesilince binlerce balık telef oldu
Nehirde su kesilince binlerce balık telef oldu - Foto Galeri

11 Kasım 2017 09:28

Seyhan Baraj Gölü'nden Seyhan Nehri'ne akan kısmında kapaklar kapatılarak nehre akan su kesildi. Nehre çok az miktarda su verilince balıklardan bazıları telef olurken binlerce küçük ve büyük balık da mahsur kalarak telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yoldan geçen vatandaşlarda balıkları suyun yüzeyinde görünce oltasını alan nehre koştu. Nehrin kenarında balıkları toplamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri yoğunluğu görüp nehir kenarına geldi. Balıkların telef olma tehlikesini gören polis, onları avlamak isteyen vatandaşları nehir kenarından uzaklaştırıp nöbet tutmaya başladı. Polis, bir taraftan da DSİ yetkililerini ulaşıp nehirde su kesintisinden dolayı balıkların telef olduğunu binlerce balığında telef olma tehlikesi içinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine yetkililer hemen harekete geçip nehre su verdi. Bu sürede binlerce balığın suyun yüzeyine çıkıp ağızları açıp kapatarak hayatta kalmak içini mücadele ettiği görüldü. Polis ise bu sürede nehir kenarında nöbet tutarak ağ atıp balık tutmak isteyenlere mani oldu. Nehir kenarına gelen bir zurnacı ise nehir yüzeyinde gördüğü balıklara zurna çaldı. Bir süre sonra nehre su gelmesiyle birlikte binlerce balık telef olmaktan kurtuldu. Ancak bazı balıklar telef oldu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç