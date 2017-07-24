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Nehre uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Bilecik’te Sakarya Nehri'ne uçan otomobilde hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi.

Nehre uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

24 Temmuz 2017 21:49

Kaza, dün Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde yaşanmıştı. Sürücü Abdullah Tufan'ın (50) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 11 SA 663 plakalı otomobil Sakarya Nehri’ne uçmuştu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Bakiye Tufan (49) ve Merve Tufan (24) hayatlarını kaybetmişti. Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri bugün Osmaneli ilçesi Cami Kebir Mahallesi'ndeki Çobandere Camii'nde Müftü Aydın Bostancı'nın ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Yalçın Karaca ve vatandaşlar katıldı.  

Zuhal Zengin
 

Etiketler: bilecik, Sakarya Nehri


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