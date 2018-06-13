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Nerede oy kullanacağınızı internetten öğrenebilirsiniz

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekilliği seçiminde oy kullanacaklar seçmen sorgulama işlemlerini internet üzerinden de yapabiliyor.

Nerede oy kullanacağınızı internetten öğrenebilirsiniz

13 Haziran 2018 11:34

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekilliği seçiminde seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için seçmen sorgulama sayfasını hizmete açtı. 

Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacaklarını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor. Vatandaşlar, seçmen sorgulama uygulamasının ‘Nerede Oy Kullanacağım’ sayfasına girerek oy vereceği sandık bilgilerine ulaşabiliyor. Yurt dışında ikamet edenler ise seçmen sorgulama uygulamasının ‘Yurtdışı Seçmen Sorgulama’ sayfasından oy kullanacakları tarih aralığı ile oy vereceği yer ve adres bilgilerini sorgulayabiliyor. 

Yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için YSK’nın internet sitesine girip, ‘Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl’, ‘T.C. Kimlik Numarası’, ‘Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No’ gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaparak nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. 

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy kullanma saatleri ise şu şekilde: 

Tüm yurtta: 08.00-17.00
Dış Temsilciliklerde: 09.00-21.00 saatleri arası
Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00’a kadar)

59 MİLYON 391 BİN 328 SEÇMEN OY KULLANACAK 

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı.

Rıfat Fırat

Etiketler: YSK

 

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