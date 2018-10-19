Nesnelerin interneti, rekabetçi bir farklılaşma oluşturabilir

Müşteriler alışveriş tercihleri konusunda daha akıllı oluyorlar ve perakende deneyimine yönelik beklentileri de hızla artıyor. HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar, “online perakendecilik işinin patlaması gerçek, yani ana caddelerde eller taşın altına konuyor ve müşterilerin mağazalara geri dönüşü için özel bir şeyler gerekiyor. Alışveriş şenliklerinde elde edilen en son rakamlar, ana caddelerdeki perakende mağazalarının çoğunun beş yıldır en kötü satış büyümesi ile karşı karşıya kaldığını ve bu kayıpları telafi etmek için yapacak çok şey olduğunu gösteriyor” dedi.

Teknolojinin, müşterileri mağazalara çekmeye ve perakendecilerin karşı karşıya kaldığı büyüme açıklarını kapatmalarına yardımcı olabileceğinin altını çizen uyar, “Perakende açısından bozucu bir teknoloji olan Nesnelerin İnterneti (IoT), doğru şekilde kullanılırsa rekabetçi bir farklılaşma oluşturabilir. Araştırmaya göre, IoT'nin ilk kullanıcıları zaten, iyileştirilmiş müşteri deneyimi (yüzde 81); organizasyon çapında daha iyi görünürlük (yüzde 78) ve artan karlılığı (yüzde 74) içeren kazançlardan yararlanıyorlar” diye konuştu.

Uyar, “Bu, özellikle normal mağazaları IoT gibi yeniliklerle dijitalleştirmeyi hedefleyen işletmeler için gerçektir. Amazon, tamamen kasasız olan ve müşterilerin satın aldıkları hangi ürünleri sepetlerine koyduklarını algılayan bir kamera ve sensör ağına sahip olan Amazon Go mağazalarıyla bilinmeyene doğru ilk adımını attı” ifadelerini kullandı.

Uyar IoT teknolojisinin mağaza içi deneyimi ilgi çekici ve etkileyici kılarken, perakendecilerin mağaza içi sunumlarını sürekli olarak yenilemelerine olanak tanıdığının altını çizerek “İnovasyon çeşitli sonuçlar doğurur ve büyük ve küçük normal mağazalarda kopyalanabilir. Büyük depoları ile tanınan Home Depot, müşterilerin büyük mekanlarda gezinmesine yardımcı olmak için lokasyon temelli servisleri kullanıyor. Müşterilerin uygulamaya erişmesini önererek, belirli ürünlerin konumlarını sorgulamak için telefonlarını kullandırtmak ve satış elemanlarının mal satmaya odaklanmasını sağlamak da mümkündür. Özel olarak oluşturulmuş uygulamalar ve beacon teknolojisi, müşterileri daha sonra ürünlerin bulunduğu yere yönlendirmek için mağaza içi bağlantıyı kullanabilirler” şeklinde konuştu.

Ana caddedeki mağazaların müşterilerini ve sonraki karlarını artırmak için atabilecekleri birkaç pratik adım bulunduğunu aktaran Uyar, bunları şu şekilde sıraladı:

“Lokasyon temelli servislerle müşteri sayısını artırma

Perakendecilerin online perakendecilerle rekabet edebilmeleri için mağaza içi dijital deneyim hayati önem taşıyor, ancak üstesinden gelinmesi gereken ilk engel müşterilere içeriye adım attırmaktır. Çoğu müşterinin ellerinde genellikle veri ve konum bilgileri açık olan akıllı telefonların bulunduğu açıktır. Öyleyse, neden onlar için cazip kişiselleştirilmiş canlı teklifler göndererek bunu mağazanın avantajına kullanmıyoruz? Bu, müşterileri mağazanın Wi-Fi ağında oturum açmaya, uygulamayı indirmeye teşvik ederek ve konumlarını tanıyan beacon'ların menzilinde olduklarında onlara bildirim göndererek başarılabilir.

Dijitale geçerek mağaza işinde derinleşme

Normal mağazalar, müşterilere özel işbirlikleri, teklifler ve deneyimler önererek, online ve ana caddedeki rakipleriyle rekabet edebilirler.

Tüketiciler bir kere mağazaya girdiğinde, avantaj, perakendecilerin onların dikkatini yeni ve heyecan verici tekliflerle çekmeleridir. Diğer bir yöntem ise, çalışanların istenen boyutta ürünün ya da malların stokta olup olmadığı bulmak için müşterilere yardımcı olmaları açısından tabletler ile donanmasıdır. Daha büyük mağazalar için bu, çalışanların daha verimli bir şekilde stokları tamamlamasına yardımcı olabilir.

Bu cihazların satış noktası olarak kullanılması, çalışanların satın alma yolculuğu boyunca müşterileri ile birlikte olmalarına olanak tanıyarak, onları kablolu kasalara bağlı kalmaktan da kurtarabilir.

İnovasyon için müşteri anlayışının toplanması

Müşterilerin mağazadaki davranışlarını öğrenmek, tekliflerin ve mağaza düzenlerinin etkinliğinin artırılmasında anahtar rol oynar. Müşteriyi tanımanın bir yolu, perakendecinin mağaza içi uygulamasına erişiyorsa veya bilgi için dokunmatik ekranları kullanıyorsa, oluşturdukları verileri elde etmektir. Bu veriler bir kere analiz edildiğinde, müşterinin ve ilgilendiklerinin bir resmi ortaya çıkar, böylece satış asistanlarının bireysel ihtiyaçlara daha iyi cevap vermeleri sağlanabilir.

Toplanan veriler, müşterilerin uygulama kullanmaları yoluyla sağlanan bağlamsal bilgileri kullanarak mağazaların fiziksel düzenlerini iyileştirmek için de kullanılabilir. Yüksek trafikli alanlar, satış fiyatı teklifleri ve mevcut yeni mallar hakkında bilgileri yaymak için kullanılabilir. Mağazaların ne kadar meşgul olduğuna dair gerçek zamanlı bilgiler - özellikle alışveriş sezonu boyunca - mağazaların en uygun personel kapasitesine sahip olmasını garantilemek için personel rotasının daha iyi planlanmasını sağlayarak, mağazaların paralarını uzun vadede tasarruf etmesini sağlar.

2018'de, perakende sektörü yıkıcı olmaya ve tüketicilere benzersiz bir mağaza deneyimi sunmaya odaklanacak. Bu yıllarca konuşuldu ancak mevcut teknoloji bunu şimdi gerçeğe dönüştürebilir.”