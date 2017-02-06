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Netanyahu, İngiliz mevkidaşı May ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere’deki temasları kapsamında İngiliz mevkidaşı Theresa May ile görüştü.


06 Şubat 2017 17:33

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde geldiği İngiltere’de temaslarına başladı. Netanyahu, Downing Street’te İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Netanyahu’yu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekleyen May, İngiltere ve İsrail’in dostane ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti.
Netanyahu ise, Kraliçe Elizabeth’in tahtta 65’inci yılını kutlayarak, çalışma masasında iki fotoğrafın bulunduğunu dile getirdi. Fotoğraflardan birinin Winston Churchill olduğunu aktaran Netanyahu, bölgede sorunlarla mücadele ettiklerini bildirdi. 

Etiketler: may, Netanyahu


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