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Netanyahu, Merkel ile görüştü!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Netanyahu, Merkel ile görüştü!

04 Haziran 2018 18:47

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı iptal ettiğini açıklamıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere ise Obama döneminde imzalanan anlaşmayı İran’ın nükleer silah geliştirmesindeki en büyük engel olarak yorumlamış ve Trump’ı ikna etmeye çalışmışlardı. ABD’nin anlaşmadan çekilme kararından memnuniyet duyan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, bugün Almanya’ya ziyarette bulundu. Netanyahu, Berlin temasları kapsamında ilk olarak Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi. Netenyahu, akşam Fransa’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile, yarın da İngiltere Başbakanı Theressa May ile görüşecek. 

Netenyahu, Almanya’ya hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, "Şimdi Avrupa’ya önemli bir ziyaret gerçekleştiriyorum. Üç liderle görüşeceğim ve iki meseleyi konuşacağım; İran ve İran. İlk olarak İran’a uyguladığımız baskıyı arttırmalıyız, şimdilik bir mutabakata varamamış olabiliriz ama baskının artacağına inanıyorum. İkinci mesele ise İran’ın bölgedeki saldırgan tavırlarını durdurmalıyız. Özellikle Suriye’de bize karşı askeri varlık oluşturma ve bize oradan saldırma girişimlerini engellemeliyiz” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Netenyahu, “Avrupa’nın üç önemli lideriyle görüşeceğim, onlarla kişisel, yakın ve çok iyi ilişkilerim var. Bu İsrail için çok önemli. Ayrıca İsrail ve Fransa arasında birçok alanda 70 yıllık bir dostluk ilişkisi var; kültür, ticaret, turizm ve elbette inovasyon. Bunun için Başkan Makcron’la çok özel bir etkinliğimiz olacak” açıklamasını yaptı.  

 

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