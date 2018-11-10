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Netaş'ta üst düzey atama

Netaş'ta üst düzey atama
Netaş'ta üst düzey atama

Türkiye’nin dijital dönüşüm mimarlarından Netaş, kurumsal müşteriler pazarını Selda Parın’a emanet etti.

Türkiye'nin dijital dönüşüm mimarlarından Netaş, kurumsal müşteriler pazarını Selda Parın'a emanet etti. Kurumsal Pazarlar İş Birimi çatısı altında şirket, 120'den fazla küresel teknoloji firmasıyla yürüttüğü iş ortaklığı ile müşterilerinin ihtiyacına yönelik entegre çözüm ve hizmetler sunuyor. Parın, siber güvenlikten, ağ ve veri merkezleri çözümlerine kadar kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olacak ve doğrudan Netaş CEO'su C. Müjdat Altay'a bağlı olarak çalışacak. 

Selda Parın kimdir? 

Teknoloji alanında kariyerine 1990 yılında başlayan Selda Parın, 1993-1999 arasında internet iletişim teknolojileri firmasında satış müdürü olarak görev yaptı. 1999'da, kariyerine Nortel Netaş'ta devam etme kararı alarak, 2006 yılına kadar Nortel Netaş bünyesinde satış müdürlüğü görevini üstlendi. 2006'da göreve başladığı Avaya firmasında 10 yıl süreyle işortağı (vendor) yönetimi ve üst düzey satış yöneticiliği yaptıktan sonra, 2016'da Netaş Ailesi'ne kurumsal sektör çözüm direktörü olarak katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Parın, evli ve 1 çocuk annesidir.  

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